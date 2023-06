Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in en rond Berg en Dal gedaald

VOETBAL MAASLAND In minuut 119 (!) capitu­leert Constantia, DSV promoveert juist naar derde klasse

Constantia is gedegradeerd naar de vierde klasse. De voetbalploeg uit Wanroij verloor zondagmiddag in Geffen na verlenging van Alem: 2-3. In de 29ste van de 30 minuten verlenging dompelde Kevin Broekmeulen het elftal in rouw.