LIVE | Onderzoek integriteit in Berg en Dal: Slinkman wilde raadslid ‘voor de bus gooien', zegt VVD-voorman

De politiek in Berg en Dal vergadert vanavond over een tot nu geheim rapport van bureau Hoffmann naar integriteitskwesties in de gemeente Berg en Dal. Heeft burgemeester Mark Slinkman commissaris van de koning John Berends verkeerd geïnformeerd? Is het onderzoek dat recherchebureau Hoffmann heeft gedaan naar twee integriteitskwesties wel goed gedaan? Volg hier de ontwikkelingen.