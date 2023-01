Met z’n tweeën op de fiets door Berg en Dal voor de omroep: filmend echtpaar neemt afscheid

Opmerkelij­ke overstap Niels Fleuren: Gennepse ex-prof per direct van De Treffers naar Gemert

Niels Fleuren ruilt per direct tweededivisionist De Treffers in voor VV Gemert, dat een niveau lager voetbalt. In Groesbeek had de 36-jarige verdediger uit Gennep nog een contract tot het einde van het seizoen. Bij Gemert tekent de linkspoot een verbintenis voor een halfjaar.

1 januari