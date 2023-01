Mysterieus geklop blijkt afkomstig van man die in toiletruimte van leeg gebouw ligt

Bewoners van Aaron zitten in een bouwput: ‘Het wordt vast mooi, maar nu zitten we in de rotzooi’

NIJMEGEN - Wakker worden van het heien. De stoep vol bouwmateriaal en op straat uitkijken voor bouwverkeer. ,,We wonen in een bouwput”, zegt Wilma Voet (77). Ze is in april 2022 met echtgenoot Lambert Voet in zorggebouw Aaron getrokken.

28 januari