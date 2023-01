Na de euforie gaan de stille krachten van De Treffers gewoon de plakvloer weer te lijf

GROESBEEK - Een dag na alwéér een spectaculaire bekeroverwinning op een eredivisionist, gloeit sportpark Zuid in Groesbeek in de regenkou nog na van trots. De stille krachten van De Treffers - de club klopte SC Cambuur woensdagavond met 1-0 - komen zonder morren een dagje extra opruimen, zelfs als ze het feestje hebben gemist.

Fffrrrt, fffrrrt, fffrrrt. Antoinette Gerrits (55) loopt in de kantine van De Treffers donderdagochtend voor de grap even over het nog vieze stuk van de kantinevloer. Het bier dat honderden feestvierders de avond ervoor op de vloer hebben gemorst vormt een hardnekkige plaklaag die de kantinebeheerder met een schrobmachine te lijf gaat. Vrijwilliger Wim Thijssen volgt met een dweil voor de finishing touch.

Fluisteren

Gerrits moet de machine afzetten om te kunnen vertellen over haar beleving van het Groesbeekse voetbalsucces. En zelfs dan is ze amper verstaanbaar. Na zestien uur aan één stuk werken op de club, én een helftje meekijken en schreeuwen, kan ze in de ochtend alleen nog maar hees fluisteren. ,,Ik had wel 22 mensen aan het werk, maar ik moest de tweede helft toch zelf in de cafetaria bijspringen. Wát een feest was het hier binnen.”

Quote Nou ja, de rest ruimen we maandag dan wel op Theo Versteegen, Accommodatiebeheerder De Treffers

Clubman Wim Thijssen (64), de man met de dweil, was er niet bij. In plaats van tussen de knotsgekke supporters van De Treffers te staan, was hij aan het mediteren. Echt waar. ,,Eén keer in de maand maak ik zo op woensdag mijn hoofd leeg. Dan zijn we met zes man, en ik kan het niet maken om af te zeggen. Jammer dat ik de wedstrijd miste, maar ik ben wel ongelooflijk trots.”

Gekkenhuis

In de bestuurskamer vangt horecacoördinator Hans Liebers ondertussen telefoontjes af van landelijke media. Iedereen wil opeens wat van de club en vooral matchwinnaar Willem den Dekker: ,,Ik lag pas om half drie op bed en moet ook werken, maar ben toch maar hier gekomen. Man, wat is het een gekkenhuis.”

Buiten buffelt terreinmeester Theo Versteegen in de striemende regen langs het hoofdveld. Normaal heeft hij op maandag wel twintig man beschikbaar om de rommel van het weekend op te ruimen, maar nu moeten ze met zijn drieën een veel grotere zooi te lijf. Bij zo’n grote wedstrijd horen plastic bekertjes en vuurwerk, en daar vul je nu met gemak een container of zes mee, weet hij. ,,Ik denk dat de rest geen zin had om in de regen te komen", lacht hij. ,,En er zullen er vast een aantal ook te veel gedronken hebben. Nou ja, de rest ruimen we maandag dan wel op.”

Gewaarschuwd

Thijssen heeft hoop op nóg een bekerronde. ,,Er doen nog twee amateurclubs mee, en wie weet loten we die. Maar misschien komt Ajax wel naar Groesbeek. En dan hopelijk niet met een B-ploeg, maar ze zullen nu toch wel gewaarschuwd zijn.”

Volledig scherm Bij 'risicowedstrijden' moet er langs het veld gedronken worden uit plastic. © Theo Peeters

