Nieuw pleidooi van inwoners Leuth: niet harder dan 30 kilometer per uur over de Steenheuvelsestraat

Gemeente onderzoekt fietsrond­weg Leuth en autoluw Zeeland vanaf Millingen

LEUTH - Geen auto’s meer in het Zeeland tussen Millingen en Leuth. Plus: een speciale fietsrondweg om dat laatste dorp. Die optie gaat de gemeente Berg en Dal onderzoeken om fietsen in de Ooijpolder veiliger te maken. De gevaarlijke oversteek van de Steenheuvelsestraat in Leuth wordt komend jaar al aangepakt.