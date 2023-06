Persoon overlijdt na ernstige aanrijding in Berg en Dal, andere betrokkene raakt gehandicapt: ‘Menselijk drama’

Fietser ernstig gewond na val met fiets in Groesbeek, ook traumaheli­kop­ter opgeroepen

Een fietser uit Groesbeek is in de nacht van zaterdag op zondag door een val zwaargewond geraakt. De man ging op de Nieuweweg in zijn woonplaats onderuit en zou door de klap onder meer hersenletsel hebben opgelopen.