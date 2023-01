Politie in burger op pad in Berg en Dal: een wapenvondst en flink wat boetes

OOIJ - Bij een politieactie in burgerkleding en onopvallende auto's in alle dorpen van Berg en Dal heeft de politie dinsdagavond dertien boetes uitgedeeld en diverse wapens gevonden.

Drie ‘politiekoppels’ begaven zich in de namiddag en avond op straat om auto's te controleren en te kijken of, onder meer, hangjongeren zich op verboden terrein bevonden.

De grootste ‘vangst’ was die van een wapenstok, een mes en een busje pepperspray in een auto. De jongeman uit de gemeente die de spullen bij zich had is op de bon geslingerd, zegt wijkagent Rens Wigarda, die in de Berg en Dalse polderdorpen actief is. ,,In Duitsland kun je zulke spullen makkelijk kopen. Je mag ze ook in huis hebben. Maar in de auto, en zeker in deze combinatie, dat gaat te ver.”

Witte voetjes

De politie probeert zeker één keer per maand en dergelijke actie in de gemeente te houden, aldus Wigarda. ,,Je merkt dat het aantal inbraken, fietsdiefstallen en verdachte situaties na de rustige coronaperiode weer is toegenomen. Vandaar dat we ook de toegankelijkheid van woningen waar niemand thuis is controleren. Zien we een raampje openstaan, of een andere mogelijkheid om binnen te komen, dan laten we ‘witte voetjes’ met een waarschuwing en tips achter. Deze week was dat trouwens maar bij enkele huizen.”

Voor de rest spreekt Wigarda van een ‘redelijke vangst voor de tijd van het jaar’. ,,Je komt deze tijd van het jaar veel minder mensen en hangjongeren tegen dan in de zomer. Wat dat betreft hebben we nog flink wat aangetroffen. We vragen mensen ook ons direct te bellen als ze wat geks zien.”

Rijverbod

De boetes werden verder uitgedeeld aan Groesbeekse jongeren die op een verboden plek rondhingen, aan verkeersdeelnemers die actief waren op hun mobieltje en fietsers zonder licht. Twee mensen die - te voet - drugs op hadden kregen een tijdelijk rijverbod opgelegd.

