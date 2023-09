Politie sluit straat af na vondst 1200 cobra's in slaapkamer Groesbeekse woning, EOD is aanwezig

In een slaapkamer van een woning aan de Herwendaalseweg in Groesbeek is een vuurwerkpartij van 75 kilo, waaronder 1200 cobra’s, aangetroffen. Uit voorzorg is de hele straat afgezet, bewoners van omliggende panden hebben hun huizen moeten verlaten.