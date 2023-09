Politie sluit straat urenlang af na vondst 1200 cobra's in slaapkamer Groesbeekse woning, EOD is aanwezig

Hoe de jonge Jos Bouten in Ooij WOII beleefde en overleefde. ‘Documen­tai­re is kostbare herinne­ring’

Onderduikers in huis, vader en broer opgepakt door de Duitsers, op de vlucht voor oorlogsgeweld in september 1944 en in Nijmegen ternauwernood een granaatinslag overleefd. De lotgevallen van Jos Bouten uit Ooij staan centraal in de film Wij wisten niet wat oorlog was.