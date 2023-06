Record op record op record: lage waterstand in de rivier, neerslagtekort en heel lang geen druppel

indebuurt.nl Het Kronenbur­ger­park verandert binnenkort in het Wijn Festijn

Het is alweer even geleden dat je Nijmegenaren massaal wijnen, wijnen, wijnen hoorde roepen. Wie weet komt daar vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli verandering in, want dan is het Wijn Festijn in Nijmegen!