Rutte opent het Vrijheidsmuseum Groesbeek: ‘De oorlog drukt ons met de neus op de feiten’

Dit is waarom April kruistocht in rolstoel blijft voeren: ‘Mensen zijn niet gehandi­capt, dat worden ze door de samenle­ving gemaakt’

Ze was zeventien toen ze in een rolstoel belandde. Een jaar later werd ze afgekeurd: spierziekte. Haar leven leek over voor het goed en wel begon. Maar nu is April Ranshuijsen 46 jaar en leeft ze meer dan ooit. Om meer mensen die kans te geven, voert ze een speciale kruistocht. Een kruistocht op wielen.