Sanering oude zoutloods Millingen valt tienduizenden euro's duurder uit

Vier arresta­ties na urenlange politieac­tie in Nijmegen: grote hoeveel­heid drugs en veel cash gevonden

Bij een urenlange politieactie voor een woning in de Nijmeegse wijk Meijhorst is dinsdag een grote hoeveelheid drugs en veel cash geld gevonden. Ook heeft de politie verschillende auto’s in beslag genomen die tegenover het huis stonden. Vier verdachten zijn opgepakt.

8 februari