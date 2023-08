Scooterrijder (53) uit Leuth zwaargewond door frontale botsing met bestelbus: ‘Mijn vrouw hielp reanimeren’

Podcast Kappen en Draaien Hierom zijn NEC-supporters zo boos • In deze linie moet Vitesse investeren

Het nieuwe seizoen is dramatisch begonnen voor NEC. Supporters zijn zwaar ontevreden. Waarom zijn ze boos en wat gebeurde er afgelopen vrijdag voor het Goffertstadion? Bij Vitesse ging het tot en met de eerste helft tegen PSV best lekker, maar hoe goed is dit Vitesse? Er moeten nog spelers bij, maar wie dan? En hoe gaat Vitesse dat betalen?