Sinan Can vertelt over reis door Midden-Oosten tijdens wandeling door Museumpark Orientalis

Voor zijn nieuwste documentaireserie Sinan op zoek naar het Paradijs reisde Can met collega Thomas Blom langs de rivier Eufraat, die stroomt van Turkije tot Irak. Hun reis voert het tweetal naar eigen zeggen langs de mooiste landschappen, meest kleurrijke mensen en verborgen schatten. Na duizenden kilometers eindigt de reis op een plek met de naam Paradijs.



Tijdens de wandeling in het museumpark vertelt Can over de mensen die hij tijdens het maken van de documentaire heeft ontmoet. ,,Na jarenlang door het gebied te zijn gereisd, kan ik laten zien hoe ik het Midden-Oosten óók beleef. Dat heeft geweldige verhalen opgeleverd die ons hebben ontroerd, verrast en doen glimlachen. Vanuit het perspectief van al die bewoners die hun eigen paradijs op aarde proberen op te bouwen.”



Voor mensen met een geldig toegangsbewijs voor het museum is deelname aan de wandeltocht gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. De documentaire Sinan op zoek naar het Paradijs is vanaf donderdag 5 januari 21.20 uur te zien op NPO 1.