Stomdronken overvaller uit eethuis geveegd: ‘Ik was zo total loss, de blaastest lukte niet eens meer’

Uit in de regio Veluwse dieren en planten spreken in eigen krant op Coda Paper Art

Dat papierkunst veelzijdig is, bewijst Coda Paper Art deze zomer voor de elfde keer. Met spannende installaties zoals een trap naar boven met zicht op een jongensslaapkamer. Een film over de verdwenen strokartonindustrie in de drie Pekela’s. En de Non-Human Newspaper waarin Mingus Janssen de Veluwse natuur aan het woord laat. ,,Onze wortels verdienen een stem.”