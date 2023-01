Straatnaam Janssen moet toch weg in Rindern na mogelijk seksueel misbruik door bisschop

UPDATE De Tref­fers-aanvaller Bouyaghla­fen tankt vertrouwen na periode vol pech: ‘Ik wil belangrijk zijn’

Oussama Bouyaghlafen bleef weinig bespaard. Eerst hield een slepende hamstringblessure hem aan de kant. Daarna, toen zijn rentree bij De Treffers in zicht was, werd hij geveld door een darminfectie. Zaterdag stond hij tegen IJsselmeervogels (2-1 zege) weer eens in de basis. Met succes.

29 januari