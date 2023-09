Reizende tentoon­stel­ling aan de Waalkade: ‘Het verhaal van de Molukkers is té onbekend’

Hoe kwamen de Molukkers in Nederland en hoe is het hen vergaan? Dat vertellen filmmaker Nathalie Toisuta en fotograaf Ed Leatemia met een reizende tentoonstelling in zeecontainers. De komende drie weken te zien op de Waalkade in Nijmegen, de thuisstad van Toisuta.