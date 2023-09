Primeur in Nijmegen: Dukenburg heeft met gekleurde led-vloer de modernste gymzaal van het land

Het was een verouderde hal, de 40 jaar oude gymzaal Zwanenveld in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg. Dat is in één klap veranderd. De zaal heeft de modernste sportvloer van het land: een led-vloer, waarbij lijnen in alle kleuren van de regenboog kunnen veranderen.