Thuiswedstrijden TEC en GVVV in laatste voorronde KNVB-beker, De Treffers naar vierdedivisionist

‘Honkvaste’ Van Vlijmen springt na in totaal acht jaar Batouwe in het diepe: ‘Dit is hét moment om iets nieuws te beginnen’

Na in totaal acht jaar verruilt Anne van Vlijmen Lekdetec.nl/Batouwe in Bemmel voor Binnenland (Barendrecht). Een sprong in het diepe voor een honkvaste basketbalster, maar ze wil weer om de prijzen spelen in de eredivisie.