Tivoli biedt rokers steeds minder ruimte, ook Groesbeekse voetbalclubs deels rookvrij

Eva van Agt lag roerloos op de grond na horror­crash in Tour: ‘Ik heb heel wat gaten in mijn geheugen’

Eva van Agt is opgelucht dat het relatief goed met haar is afgelopen na haar horrorcrash in de Tour de France Femmes. De 26-jarige wielrenster uit Nijmegen weet nog dat ze moest uitwijken, maar daarna werd het zwart.