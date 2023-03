Toch groen licht voor woonwijk Groen Groesbeek

Beuningse Boys uit beker gekegeld, Geïrri­teerd Juliana’31 ten koste van ‘schopploeg’ wel naar laatste acht

Beuningse Boys is uitgeschakeld in het KNVB-districtsbekertoernooi Oost. De ploeg ging donderdagavond in de achtste finales zonder de zieke trainer Tonny Pijnappels de bietenbrug op tegen Bon Boys, de koploper van de tweede klasse I: 0-2.