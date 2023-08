Toch weer blauwalg in Wylerbergmeer, zwemmers gewaarschuwd: ‘Dit is gek moment in het seizoen’

Het is vrijwel elke zomer raak in deze recreatieplas die beheerd wordt door Leisurelands. Maatregelen om de blauwalg te bestrijden, hebben afgelopen jaren onvoldoende uitgehaald. Wel is de groenblauwkleurige drijflaag, die door de bacterie wordt veroorzaakt, wat later in het jaar aangetroffen dan voorgaande jaren.

Voor directeur Kees Rutten van Leisurelands is het een raadsel waarom de bacterie uitgerekend nu opduikt. Blauwalg gedijt doorgaans goed bij langdurig warm zomerweer. ,,Vorig jaar, met 26 dagen boven de 25 graden, hadden we er geen last van. En ook niet in juni dit jaar, toen het zo warm was", zegt hij. ,,Dit is een gek moment in het seizoen, bovendien op vier plekken tegelijk in de provincie Gelderland waarvan één plas van ons.”