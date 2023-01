Veerpontencoalitie wil veer Millingen-Pannerden snel terug in de vaart

‘Verdwijnen Pieterpad scheelt 50.000 overnach­tin­gen per jaar’: Berg en Dalse horeca maakt zich zorgen

GROESBEEK - Als de route van het Pieterpad voortaan van Emmerik via Kleef naar Milsbeek loopt omdat het veerpontje bij Millingen ’s winters uit de vaart gaat, dan scheelt dat de horeca in de gemeente Berg Dal 40.000 tot 50.000 overnachtingen per jaar.

17 januari