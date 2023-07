Vierdaagseloopster raakt gewond bij ongeval: omwonenden verlenen eerste hulp

Speurhond Boyd kan wel wat met zijn Overloonse opleiding: ‘Binnen een uur gaf ie aan: ik ruik dwergnijl­paard’

Speurhond Boyd (5) is in een mum van tijd geslaagd in de missie waarvoor hij in Overloon getraind werd: dwergnijlpaarden vinden in Ivoorkust. Belangrijk, zegt de bedenker van het plan. ,,Want het is een race tegen de klok.”