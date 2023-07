Vrienden maakten boek voor overleden Niels (20) uit Beek: ‘We fietsen nooit meer alleen naar huis’

Eindelijk staat er ‘Groeten uit Malden’ op de ansicht­kaar­ten uit Heumens­oord

Het is een voortdurende frustratie in Malden: steeds gaat het in de media maar over ‘Heumensoord in Nijmegen’. En dat terwijl het bos waarin elk jaar de militaire deelnemers aan de Vierdaagse feesten en slapen toch echt in Malden ligt.