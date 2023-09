‘Vriendin van vriendin’ rijdt dwars door bushokje en twee lantaarnpalen omver in Groesbeek

met oproep Expert schrikt zich rot over alcoholge­bruik tijdens introduc­tie­we­ken: ‘Dit moeten we toch niet willen?’

Drankjes bij het ontbijt. Punten scoren met ‘adjes’. Bowlen en bij elke strike een shotje. De introductie van universiteit en hogeschool is gedrenkt in alcohol, constateert de Nijmeegse neuropsycholoog Berit Hooghoudt-van der Veen. Ze vreest voor de gevolgen. ,,Serieus, ik ben me kapotgeschrokken.”