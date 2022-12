Willie Verbeet weer voorzitter van Groesbeekse voetbalclub Germania: wil naar derde klasse

Wonings­plit­sing in Muziek­buurt Elst van de baan: ‘Dit past niet bij het leefkli­maat in de straat’

ELST - Het splitsen van een woning in de Haydnstraat in Elst in twee kleinere appartementen gaat niet door. De gemeente Overbetuwe weigert de vergunning voor de verbouwing. Tot groot genoegen van omwonenden die zich tegen het splitsen van woningen in de Muziekbuurt verzetten.

23 december