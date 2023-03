Zit Millingen op terugkeer Romeins schip te wachten? Ondernemers peilen animo voor ‘toeristische trekpleister’

Is er in Millingen genoeg animo om de replica van een Romeins schip ergens in het dorp te plaatsen? Dat wil ondernemersclub BIZ weten, voordat er verder tijd en energie in het plan wordt gestoken. Daarom is een enquête gestart.