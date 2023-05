Bakkerijmuseum Luyksgestel eert het ambacht van broodbakken al vijftig jaar

Kaakopera­tie betekent einde play-offs voor gefrus­treer­de FC Eindhoven-kee­per: ‘Hopelijk niet lang met een rietje eten’

Nee, hij had zich de nacompetitie voor promotie héél anders voorgesteld. ,,Ik had in de kalender al alle wedstrijddata opgeschreven, en was vol vertrouwen de finale op 11 juni te halen”, vertelt FC Eindhoven-doelman Nigel Bertrams (30), die maandag tijdens het eerste play-offduel met Almere City (1-0 winst) uitviel met wat later een kaakbreuk bleek. ,,Voor mij is het seizoen klaar.”