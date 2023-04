Bergeijkse sport- en cultuurprijzen uitgereikt

VAN DE LEZER Boer, wetenschap­per en bestuurder over glyfosaat: ‘Te veel zwart-wit discussie over gele velden’

Er vallen veel brieven van lezers binnen over gele en oranje weilanden in ons buitengebied. Deze week in onze Drie Wijzen-rubriek: waarom wordt er nog altijd gespoten met roundup (ook bekend als glyfosaat)?