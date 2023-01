Bouwplan Kleine Kept Bergeijk roept veel vragen op, veel zorgen over verkeersdruk

BERGEIJK - De inbreidingslocatie Kleine Kept in Bergeijk roept bij omwonenden veel vragen op over de verkeersveiligheid en het aantal woningen op dit beperkte stukje grond tussen Kerkstraat en Kleine Kept.

Ruim tachtig bewoners van de omliggende straten waren deze week naar een informatiebijeenkomst gekomen om te horen hoe dit plan wordt ingevuld. Ze wilden weten waarom bepaalde keuzes door projectontwikkelaar Arlo Vastgoed in samenspraak met de architect en de gemeente Bergeijk zijn gemaakt.

Wethouder Mathijs Kuijken zei bij de start van de bijeenkomst dat er in Bergeijk een grote behoefte is aan woningen en door inbreidingslocaties kan door zuinig ruimtegebruik daaraan worden voldaan. Eerder hadden bewoners al tijdens de omgevingsdialoog hun zorgen geuit over het sparen van de bomen in het gebied en de verkeerssituatie.

‘Te veel verkeer en aantasting van dorps karakter’

Het plan krijgt straks twee uitritten op Kleine Kept; eentje langs het speeltuintje voor calamiteiten en de andere - ook via Kleine Kept - richting de Julianastraat. Een van de bewoners vond juist dat daar nu al veel verkeer is en gevaarlijke situaties ontstaan als daar nog meer verkeer via de Julianastraat komt.

Een andere bewoner rekende voor dat 40 woningen bouwen in dit gebied betekent dat per woning minder dan 200 vierkante meter beschikbaar is. Hij vond dat daarmee het dorpse karakter van het gebied wordt aangetast.

Kleine speeltuin wordt nog kleiner

Ook betekent dit bouwplan dat daardoor het nu al kleine speeltuintje nog een stukje kleiner wordt. Een andere bewoner zei dat de verkeerssituatie voor de kinderen die naar de Beatrixschool gaan in de wijk nog moeilijker wordt door de toename van het verkeer.

Op de 7.600 vierkante meter van dit plan komen veertig woningen die onderverdeeld worden in seniorenwoningen, starterswoningen en vrije sectorwoningen. Binnen dit aantal komen 14 studio’s voor jongeren die begeleid gaan wonen via de Stichting TOF.

De acht woningen voor starters worden verdeeld via de startersvereniging Bergeijk en worden gebouwd via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in samenspraak met BIEB (Bouwen in Eigen Beheer) uit Eindhoven. De tussenwoningen daarvan mogen maximaal 215.000 euro kosten en de hoekwoningen 235.000 euro. Henk Vlemmix van BIEB vertelde dat dat door de steeds verder stijgende bouwkosten een lastige opgave gaat worden.

Procedure en bezwaren

Zienswijzen over dit plan kunnen tot en met 15 februari bij de gemeente worden ingediend. De bedoeling is dat de gemeenteraad het plan in het najaar vaststelt. Als er geen bezwaar- en beroepsprocedures volgen kan in het voorjaar van 2024 met de uitvoering worden gestart.