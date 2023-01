Echtpaar Van Brakel Koffieleuters van Verdienste

Vijftig jaar na Prins Leo 1 is zijn dochter prinsen van Brouwers­gat

DOMMELEN - Precies vijftig jaar na haar vader regeert Diana van Beek dit carnavalsseizoen over Brouwersgat. In het diepste geheim werden sinds 2016 de plannen gesmeed. „Ja, blijkbaar kun je dus tóch wel iets geheim houden in Dommelen.”

26 januari