Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Bergeijk vandaag

Justitie eist vier jaar cel tegen Alex S. na verkoop dodelijk Middel-X

Voor het leveren van zelfdodingsmiddelen moet verdachte Alex S. wat het Openbaar Ministerie betreft een celstraf van vier jaar krijgen. De officier van justitie eiste die straf dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch. Het OM stelt dat de Eindhovenaar zich schuldig heeft gemaakt aan verboden hulp bij zelfdoding. Het is de eerste strafzaak over Middel-X.