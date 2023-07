In Bergeijk helder weer vanochtend

Peter Schouten Op dezelfde dodenlijst als Peter R. de Vries: 'Vanaf nu valt u in de zwaarste categorie beveili­ging’

Na de moord op zijn vriend Peter R. de Vries krijgt kroongetuige-advocaat Peter Schouten 24/7 de zwaarste beveiliging van de staat, omdat hij op dezelfde dodenlijst staat. We liepen twee jaar mee met de advocaat die een gevangene in zijn eigen leven is. Een exclusieve reportage. ,,Ik moet iedere millimeter van mijn beveiliging bevechten, keer op keer.”