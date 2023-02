Kan Belgisch water Zuidoost-Brabant redden van de verdroging? ‘Vroeger regelde je zoiets met een fles drank, nu niet meer’

Lotgenoten­con­tact long covid schot in de roos: ‘Mensen moeten heel hun leven anders invullen’

EINDHOVEN - De nieuwe lotgenotengroep voor long covid in Eindhoven blijkt een schot in de roos. De eerste bijeenkomst trok mensen uit de hele regio. Deze week start daarom een tweede groep in Eindhoven, en in maart en april een derde en vierde groep.