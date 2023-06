Lot kinderboerderij Bergeijk ongewis door nieuwbouw bij Beatrixschool

Te slopen stal met één varken niet genoeg wisselgeld voor nieuwe pluimvee­hou­de­rij in Riethoven

DEN HAAG/BERGEIJK – Een te slopen stal met één varken in Hulsel lijkt niet genoeg compensatie voor de legalisatie van een spiksplinternieuwe pluimveehouderij in Riethoven, zo bleek dinsdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.