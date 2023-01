Na Amsterdam, Londen en Toronto volgt nu ook Bergeijk: letters BRGK op kerkplein 't Hof

Filmpor­tret­ten tonen artistiek toptalent in Eindhoven: The Ruggeds, Niels Hoebers en Tweek-Eek

EINDHOVEN - Dat er in Eindhoven wereldberoemde ontwerpers werken is welbekend. Maar er is veel meer creativiteit in de stad, op hoog niveau. The Creative Handshake laat met filmportretten zien waar Eindhoven trots op mag zijn.

26 januari