Niet alleen quizvragen beantwoorden, maar ook bomen planten voor Bergeijkse Kwis’t

Zo groot is de leegstand in de gemeente Bergeijk

In Bergeijk was op de eerste dag van 2022 één op de 41 gebouwen niet in gebruik. Dat is een leegstand van 2,4 procent op de in totaal 8.690 gebouwen in de gemeente. Dit blijkt uit cijfers die zijn gepubliceerd in de CBS-publicaties Landelijke Monitor Leegstand 2021 en 2022.