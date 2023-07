Nog één keer was het forrrrrmidabel: speaker Jan Peeters (84) stopt en hoopt dat ‘Stiphout’ terugkeert na de Tour de France

Veldhoven neemt gevaarlij­ke rotonde onder de loep: ‘Fietsers onvoldoen­de in vizier’

VELDHOVEN - Automobilisten die fietsers (bijna) over het hoofd zien, twaalf ongevallen in vier jaar tijd. Veel weggebruikers voelen zich onveilig op de rotonde bij de kruising van De Dom, Heerbaan en Sterrenlaan in Veldhoven. De gemeente doet nu onderzoek.