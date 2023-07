Stevige buien met een enkele keer onweer in Bergeijk vandaag

PS­V-middenvel­der Ibrahim Sangaré blijft onderwerp van beraad bij Nottingham Forest

Er is nog altijd een gerede kans dat Ibrahim Sangaré komend seizoen in de Premier League speelt: Nottingham Forest beraadt zich al een paar weken op de vraag of hij aangetrokken moet worden. Een paar weken geleden werd de belangstelling van de Engelse club bekend, maar bleek ook dat bij PSV nog geen bod is neergelegd.