Stökskesweg ontsluitingsweg nieuwe wijk Bergeijk, maar wordt niet aangepast

Tijdens de drukbezochte informatie-avond donderdag, die in twee sessies meer dan 150 inwoners naar het gemeentehuis wist te lokken, zei wethouder Mathijs Kuijken dat de Stökskesweg voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een gebiedsontsluitingsweg.

Toch vond dorpsraadvoorzitter Frans Pasmans deze weg erg smal, waarbij auto’s aan beide kanten gedeeltelijk in de berm moeten om elkaar te kunnen passeren. De Beisterveldenweg mag niet gebruikt worden als ontsluiting van de nieuwe wijk.

In het plan worden maximaal 215 woningen gebouwd, die verdeeld worden over 30 procent sociale huur, 20 procent starters-, 10 procent senioren-, en 40 procent vrije sectorkoopwoningen. Al naar gelang de belangstelling worden de fases uitgevoerd.

Waardevolle bomen gespaard

In het plan worden waardevolle bomen gespaard. Ook ligt er bij het plangebied een weitje waar later nog maximaal vijftien woningen kunnen worden gebouwd buiten dit plan. Ter bescherming van de vleermuis wordt de straatverlichting aangepast. Ook komt er een wadi, waarin het water uit dit gebied wordt opgeslagen. Voor natuurcompensatie wordt aan het Boscheind in Luyksgestel tegen de Belgische grens een hectare bos geplant.

De provincie moet nog toestemming geven om dit buitengebied aan het stedelijk gebied van de gemeente Bergeijk toe te voegen. Als de plannen voortvarend zonder bezwaren door de gemeenteraad in april 2023 kunnen worden vastgesteld kan in het voorjaar van 2024 de eerste fase worden gebouwd.

Een van de vragen van de aanwezigen was of eigen inwoners voorrang hebben bij de toewijzing van de woningen. Wethouder Kuijken antwoordde dat dat nog steeds niet mag. In de toekomst, als de omgevingswet is goedgekeurd door het parlement, kan de gemeente 50 procent aan eigen inwoners toewijzen.

Ontwikkelaar Paul Leemans. ,,Er wordt een scan gemaakt van de financiën van inschrijvers, waarbij de meest concrete inschrijver een woning wordt toegewezen.” De eerste woningen worden in de zomer van 2023 verkocht. Ook werd gevraagd wat het vertragende effect is van zienswijzen die op dit ontwerp-bestemmingsplan worden ingediend. Het antwoord daarop was dat dit vooral afhankelijk is van de inhoud van deze zienswijze.

Meer info over dit plan: www.hoogeberkt-bergeijk.nl.