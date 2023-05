Supporterslegioen Terlo onverrichterzake huiswaarts na remise in Netersel: ‘Volgende week beter’

Peloton blijft innoveren, maar ook bij nieuw bandendruk­sys­teem is de scepsis niet zomaar verdwenen

TILBURG – Banden die je met één druk op de knop harder of zachter kunt zetten. Het was onlangs dé noviteit in Parijs-Roubaix. Rijden we straks allemaal met zo’n systeem naar de bakker? Vier materiaaldeskundigen over de haalbaarheid, de scepsis én de emoties rond innovaties in de wielersport. ,,Het ei van Columbus is niet in één dag gelegd.”