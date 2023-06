Vandaag helder weer in Bergeijk

Riethoven degradeert na verlenging uit de vierde klasse: ‘Deze wedstrijd is tekenend voor ons seizoen’

Riethoven is er niet in geslaagd om zich te handhaven in de vierde klasse. Op het neutrale terrein in de Weebosch werd het na verlenging 2-3 voor VOW uit Zijtaart. Hierdoor degraderen de Riethovenaren naar de vijfde klasse. ,,Dit is heel pijnlijk.”