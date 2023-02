Viooltjes aan de deur in Luyksgestel

Necrologie Voor slager Walter Lelieveld (1932 - 2023) waren het vak én de winkel in Eindhoven zijn lust en zijn leven

EINDHOVEN - Zeventig jaar werkte Walter Lelieveld in de slagerij aan de Gestelsestraat in Eindhoven, eerst bij zijn vader Joop en vanaf 1972 als eigenaar. Tot vijf jaar geleden hielp hij zoon Jos nog in de winkel. ,,De slagerij was zijn lust en zijn leven, een buurtwinkel in de breedste zin van het woord”, vertelt zoon Jos.