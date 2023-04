Volop activiteiten op Koningsdag in Luyksgestel

Cocaïne vaker chemisch verstopt in voetbal­shirtjes of cacao: recordaan­tal cokewasse­rij­en opgerold

EINDHOVEN – Cocaïne wordt steeds vaker chemisch verstopt in T-shirts, cacao of plastic om het ongezien Europa in te smokkelen. De politie stuitte vorig jaar op een recordaantal cokewasserijen in Nederland, onder meer in Eindhoven, waar de drugs weer uit het product wordt gehaald.