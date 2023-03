Voorlopig nog geen vergunning om achthonderd bomen bij Zwarte Bergen te kappen, eigenaar trekt aanvraag in

Dorpsraad Westerho­ven zoekt naar oplossing voor afgesloten koude oversteek N397

WESTERHOVEN / RIETHOVEN - De oversteek naar het bosgebied tussen Westerhoven en Riethoven via de Zandstraat en Varkensakkers moet weer open. Dat is de mening van veel Westerhovenaren die graag over de zandpaden richting dit bosgebied wandelen.