Weebosch verder zonder vormgever dorp, Charles de Backer (89) overleden

Met video Fred Rutten vindt dat PSV strijdbaar moet blijven: ‘Wij moeten een serie neerzetten en gaan dat ook doen’

Geen overwinning zondagmiddag voor Fred Rutten, de coach die in De Galgenwaard voor het eerst in bijna 11 jaar bij PSV weer eindverantwoordelijk was voor de gang van zaken. Hij had tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht geen contact gehad met chef-trainer Ruud van Nistelrooij, die te ziek was om aanwezig te zijn. Dat laatste gold ook voor Ibrahim Sangaré, die een griepje te pakken heeft.