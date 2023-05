Wereldster Harrie Lavreysen krijgt eigen ‘Lichtflits yoghurt’

Na vijftig (!) jaar kan Terlo eindelijk de vijfde klasse achter zich laten: ‘Geweldig hoeveel enthousias­me er vrijkomt’

Vijftig jaar hing Terlo in het regionale amateurvoetbal zo’n beetje aan de laatste mem. Vanaf dit seizoen is alles anders. Morgen kan de titel in de vijfde klasse C worden gepakt. Een bevlogen relaas vanuit de krochten van de kelderklasse.