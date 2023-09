Zware gitaren en duistere verhalen; muziekspektakel in De Hunnebergen gaat eeuwen terug in de tijd

Zijn de bomkraters bij GGze ontstaan door vijandelij­ke bommen of toch niet?

EINDHOVEN - Wie liet de bommen in juni 1940 op de R.P.I. vallen, de Duitsers of de RAF? Een oplettende lezer had twijfel of het de Duitsers waren, zoals vermeld in het artikel over bomkraters op Landgoed de Grote Beek. Hoe zit het nu?